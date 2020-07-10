Полицейского подозревают в убийстве пенсионера из-за долга в Петербурге

Полицейского подозревают в убийстве пенсионера из-за долга в Петербурге
Тело нашли в заброшенном гараже. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Тело гражданина нашли в гараже. На него напали двое.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает пресс-служба СК РФ. В Санкт-Петербурге полицейского и предполагаемого сообщника обвиняют в убийстве пенсионера из-за долгов. Мужчины вступили в сговор, чтобы расправиться с местным жителем – он не хотел возвращать один миллион рублей.

Злоумышленники 12 мая усадили пенсионера в машину, припаркованную на проспекте Маршала Захарова, и задушили его. Затем они спрятали тело в заброшенном гараже в Колпинском районе – его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Все обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге под суд отправится вор, который притворился врачом и похитил у пенсионерки 30 тысяч.

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