В Петербурге под суд отправится вор, который притворился врачом и похитил у пенсионерки 30 тысяч

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

В Адмиралтейском районе прокуратура признала виновным мошенника, который проник в квартиру 84-летней пенсионерки, представившись врачом, и похитил у нее крупную сумму денег.

Инцидент произошел в апреле текущего года. Злоумышленник, пройдя в квартиру жертвы под предлогом изучения документов, воспользовался тем фактом, что старушка ненадолго отвлеклась, и украл 30 тысяч рублей. Затем он объяснил пожилой женщине, что ему необходимо спуститься к машине за средствами индивидуальной защиты, и скрылся с места преступления вместе с деньгами.

К счастью, вора удалось разыскать. Наказание злоумышленнику определит Октябрьский районный суд, пишет городская прокуратура.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд назначил наказание двоим местным жителям, которые под предлогом доставки груза похитили две крупные партии краски и тканей.