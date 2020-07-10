В Петербурге дополнят список системообразующих организаций

Пополнить перечень решено культурными учреждениями, а также организациями из сфер образования и туризма.

Сегодня, 10 июля, прошло заседание Координационного штаба по противодействию коронавируса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что всего в общем федеральном списке значатся 1335 организаций, среди них 111 — это компании Петербурга. Они представляют различные сферы деятельности: машиностроение, фармацевтика, строительство и другие. Город решил обновить региональный перечень и порекомендовать на включение еще 12 компаний. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В список попали учреждения культуры, образования и туризма. Среди них: Эрмитаж, Русский музей, Мариинский театр, музеи-заповедники «Царское село» и «Петергоф».

Стоит отметить, что компании должны иметь соответствующие характеристики, чтобы попасть в перечень системообразующих организаций. К примеру, численность работников не может быть менее 500 человек, а минимальная выручка за отчётный год должна составлять 1 миллиард рублей.

Находящиеся в федеральном перечне компании могут рассчитывать на помощь от государства. Для них выделяются субсидии и предоставляется необходимые отсрочки, связанные с погашение задолженности по налоговым выплатам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов напомнил, что эпидемия коронавируса продолжается, но врачи приобрели опыт.