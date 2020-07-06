Беглов напомнил, что эпидемия коронавируса продолжается, но врачи приобрели опыт

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в городе и отметил, что эпидемия еще не закончилась.

По его словам, власти Северной столицы начинают возвращать федеральные стационары к профильной деятельности. И добавил, что в городе сохраняется объем стационарных коек, которые могут быть оперативно развернуты.

В эфире «Радио России» губернатор отметил, что в медицинских учреждения сформирован запас средств индивидуальной защиты, а также лекарственных препаратов. Главным Беглов назвал то, что медработники приобрели опыт.

Градоначальник отметил, что «новые стандарты эпидемической безопасности могут сохранить здоровье».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов в пандемию пожелал участникам ЕГЭ здоровья и удачи. Он поблагодарил педагогов за понимание и обратился к участникам экзаменов.