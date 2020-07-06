Беглов напомнил, что эпидемия коронавируса продолжается, но врачи приобрели опыт

Беглов напомнил, что эпидемия коронавируса продолжается, но врачи приобрели опыт
Александр Беглов заявил, что «новые стандарты эпидемической безопасности могут сохранить здоровье». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в городе и отметил, что эпидемия еще не закончилась.

По его словам, власти Северной столицы начинают возвращать федеральные стационары к профильной деятельности. И добавил, что в городе сохраняется объем стационарных коек, которые могут быть оперативно развернуты.

В эфире «Радио России» губернатор отметил, что в медицинских учреждения сформирован запас средств индивидуальной защиты, а также лекарственных препаратов. Главным Беглов назвал то, что медработники приобрели опыт.

Градоначальник отметил, что «новые стандарты эпидемической безопасности могут сохранить здоровье».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов в пандемию пожелал участникам ЕГЭ здоровья и удачи. Он поблагодарил педагогов за понимание и обратился к участникам экзаменов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беглов коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ничего сложного»: солистка Little Big рассказала о своем методе ...
Петербуржцы восхитились разноцветным закатом
Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США
Беглов напомнил, что эпидемия коронавируса продолжается, но врачи приобрели опыт
Глава Комздрава рассказал о готовности к возможной второй волне Covid-19
На улице Дмитрова вспыхнул легковой автомобиль, движение перекрыли
Канделаки обвинила Уткина в женоненавистничестве
Концерн ЮИТ поддержал архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»