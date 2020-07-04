Беглов в пандемию пожелал участникам ЕГЭ здоровья и удачи

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил, как проходит сдача ЕГЭ и проверил соблюдение мер профилактики коронавируса в экзаменационных пунктах.

Накануне он посетил гимназию №155 Центрального района, где проходил экзамен по литературе. ЕГЭ в здании сдавали 115 человек. Выпускников распределили по 12 аудиториям, была обеспечена социальная дистанция и установлено оборудование для обеззараживания воздуха в аудиториях. У всех сотрудников имелись маски и перчатки. На выпускников это требование не распространяется, однако некоторые из них пришли в масках.

Беглов отметил, что сдавать ЕГЭ в таких сложных условиях приходится впервые. Он поблагодарил педагогов за понимание и обратился к участникам экзаменов.

«Желаю всем участникам ЕГЭ-2020 крепкого здоровья и удачи. Уверен, что экзамены пройдут успешно», — сказал он.

Основой период проведения ЕГЭ в России стартовал 3 июля. В Петербурге подготовлено 167 экзаменационных пунктах. В первый день экзамены проводились в 90 из них и в девяти пунктах на дому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ЕГЭ 3 июля сдали 11,6 тыс. человек. В этот день проходили экзамены по информатике, литературе и географии.