Синоптик рассказал о происхождении красных закатов в Петербурге

Синоптик рассказал о происхождении красных закатов в Петербурге
Закат на Суздальских озерах. Фото: gazeta.spb.ru

Летом жители Северной столицы могут любоваться закатами небывалой красоты. При этом, небо озаряется красным цветом.

Причиной такого цвета становится спокойная летняя погода. Отсутствие ветра и большое количество облаков вызывают такое красивое природное явление. Влага, находящаяся в облаках способствует усилению яркости красного заката. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в интервью FlashNord.

Также, Колесов рассказал, что происходит с погодой. В последние дни в городе на Неве прохладно, и очень часто идут дожди. Синоптик сообщил, что такой период временный, и уже в третьей декаде июля стоит ждать новый антициклон, который вновь вернет тепло и отсутсвие осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу жителей Петербурга ждут ливни, грозы и штормовой ветер. Скорость порывов ветра может достигать 20-24 метров в секунду.

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Александр Колесов красный закат лето погода


 

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