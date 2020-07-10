Из Петербургского роддома тройню выписали с оркестром

В роддоме №10 за неделю родились две тройни. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В роддоме №10 за неделю родились две тройни. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Духовой оркестр исполнил различные композиции по время выписки трех малышей из роддома №10.

Ранее в этом роддоме, с разницей в пару дней, родились две тройни. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Сообщается, что многодетной матерью стала 29-летняя Айгюн. Два девочка и один мальчик появились на свет 19 июня. Известно, что в семье счастливой роженицы уже есть 8-летний сын, который стал старшим братом сразу для троих новорожденных крох.

Отец большого семейства является работником Росгвардии, поэтому родителей на выписке встретил духовой оркестр.

Дети из второй тройни пока еще остаются в больнице на доращивании. В нем нуждается один из малышей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в роддоме в Петербурге родились две тройни за неделю. Сотрудники роддома назвали данный случай уникальным.