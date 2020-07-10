Роспотребнадзор проверит петербургские водоемы

Роспотребнадзор проверит петербургские водоемы
Специалисты Роспотребнадзора проверили водоемы. Фото: pixabay

Специалисты взяли на пробу 420 образцов воды в рамках социально-гигиенического мониторинга.

Во врем жары петербуржцы нередко допускают купания в водоемах городских пляжей. Вот только это может таить в себе серьезную опасность.

Состояние водных объектов проверили на территориях 24 пляжей города. У проб, взятых в пятницу, 10 июля, проверят их санитарно-химические, микробиологические показатели. Также, воду проверят на присутствие паразитов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Однако, уже известно, что мониторинг, организованный Роспотребнадзором, начиная с мая текущего года, показал неутешительные результаты. Многие водные территории, включая Суздальские озера, Ольгинский водоем, Финский Залив, озеро Безымянное, реку Ижора, а также остальные, не удовлетворяют требованиям санитарных норм, установленных законодательством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все пляжи Петербурга не прошли проверку Роспотребнадзора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водоемы мониторинг пробы роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор проверит петербургские водоемы
Из Петербургского роддома тройню выписали с оркестром
«Реал» и «Барселона» могут побороться друг с другом в матче за выход в ...
Ломоносов остался без электричества из-за аварии
Синоптик рассказал о происхождении красных закатов в Петербурге
В Петербурге рестораны и кафе останутся закрыты
В Петербурга выбрали имя львинохвостому макаку
Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на три матча за поведение на ...