Роспотребнадзор проверит петербургские водоемы

Специалисты взяли на пробу 420 образцов воды в рамках социально-гигиенического мониторинга.

Во врем жары петербуржцы нередко допускают купания в водоемах городских пляжей. Вот только это может таить в себе серьезную опасность.

Состояние водных объектов проверили на территориях 24 пляжей города. У проб, взятых в пятницу, 10 июля, проверят их санитарно-химические, микробиологические показатели. Также, воду проверят на присутствие паразитов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Однако, уже известно, что мониторинг, организованный Роспотребнадзором, начиная с мая текущего года, показал неутешительные результаты. Многие водные территории, включая Суздальские озера, Ольгинский водоем, Финский Залив, озеро Безымянное, реку Ижора, а также остальные, не удовлетворяют требованиям санитарных норм, установленных законодательством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все пляжи Петербурга не прошли проверку Роспотребнадзора.