Хоккеист ВХЛ умер в возрасте 23 лет

Нападающий команды «Южного Урала» из Орска скоропостижно скончался в реанимации.

Павел Крутий почувствовал себя плохо в пятницу, 10 июля, находясь на тренировке своей хоккейной команды. Он обратился к врачу клуба, который оказал ему необходимую помощь и вызвал скорую.

Хоккеиста госпитализировали в больницу, где он умер в реанимации. Причиной смерти, возможно, стала тромбоэмболия легочной артерии. Однако, сообщается, что Крутий никогда не жаловался на плохое самочувствие и проблемы со здоровьем.

Сообщение о случившейся трагедии было опубликовано на сайте Высшей хоккейной лиги. Представители ВХЛ принесли родственникам и близким людям хоккеиста свои искренние соболезнования.

Павел Крутий выступал в ВХЛ за «Сарыарку» из Караганды, а также за китайские команды «КРС Хэйлунцзян» и «КРС ОЭРДЖИ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на раннюю смерть может влиять длительность быстрого сна.