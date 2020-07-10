На раннюю смерть может влиять длительность быстрого сна

Причинно-следственную связь между длительностью быстрого сна и смертностью ученые пока не нашли. Фото: pixabay

Причинно-следственную связь между длительностью быстрого сна и смертностью ученые пока не нашли. Фото: pixabay

От качества сна для человека зависит многое, в том числе и риск смерти. К такому выводу пришли ученые.

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели первую работу в изучении взаимосвязи между REM-фазой и смертностью. REM-фаза является фазой быстрого сна, для которой характерна повышенная активность головного мозга. Она составляет около 20-25 процентов от общего сна.

Ученые определили, что меньшее время в фазе быстрого сна коррелирует с увеличением риска летального исхода. Так, каждое снижение быстрого сна на 5 процентов связано с повышением риска ранней смерти на 13 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали продукты, от которых стоит отказаться при высоком уровне холестерина.