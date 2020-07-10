Пелагея опубликовала фото без макияжа

Естественная красота известной российской певицы очаровала ее подписчиков.

Фотографиями летнего отдыха с дочерью в Италии в прошлом, 2019, году Пелагея опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Вероятно, певица решила предаться ностальгии. На фотографиях почти везде она предстает со своей дочерью Таисией. Подписала пост Пелагея следующим образом: «Поля и Тася без макияжа. Лето 2019».

Поклонники оказались приятно удивлены красотой певицы. Восторженные отзывы в большом количестве можно увидеть в комментариях к посту. Подписчики считают, что косметика в таком случае не нужна вовсе, или макияж можно делать максимально натуральным. Оценили фанаты и красоту ее дочери, назвав ее чудесной и прелестной.

Напомним, сейчас у Пелагеи тяжелый период. Она находится в процессе развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Из-за этой ситуации постоянно появляются различные слухи, которые негативно отражаются на певице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пелагея запретила Телегину видеться с дочерью.