Пелагея запретила Телегину видеться с дочерью

Они общаются исключительно по видеосвязи. При этом хоккеист продолжает помогать девочке.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Адвокат хоккеиста Ивана Телегина рассказала, что певица Пелагея запрещает спортсмену общаться с собственной дочерью. Они могут общаться только по видеосвязи – почему артистка приняла такое решение, непонятно. При этом Телегин не собирается прекращать видеться с девочкой и помогать ей финансово – он готов отдавать маленькой Таисии четверть заработка.

Защитница подчеркнула, что хоккеиста зря обвиняют в равнодушном отношении к ребенку. Его роман с Марией Гончар никак не влияет на отцовскую любовь.

«Он очень трепетно относится к Таисии и переживает, что не может с ней видеться»,

— заверила адвокат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея не может петь после развода с хоккеистом Телегиным. Потеря голоса произошла из-за сильного стресса.