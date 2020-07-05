Пелагея не может петь после развода с хоккеистом Телегиным

Потеря голоса произошла из-за сильного стресса.

Об этом стало известно 5 июля. Обо всем пишет «СтарХит». Певица Пелагея, рассказал врач, потеряла голос, так как испытала стресс в связи с разводом с хоккеистом Иваном Телегиным. Он отметил, что сейчас артисте уже лучше, но процесс восстановления не подошел к концу и ее продолжает наблюдать специалист.

Подчеркивается, что состояние звезды также повлияли публикации в СМИ, в которых перевирали подробности личной жизни Пелагеи и Телегина. Певица отрицает, что причиной развода стала ревность или желание получить крупную сумму денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея сменила имидж и словно помолодела на 20 лет. Новая прическа пришлась по вкусу подписчикам, которые убеждены, что теперь Пелагея выглядит на 20 лет моложе. Они также отмечают, что артистка стала похожа на Кристину Орбакайте.