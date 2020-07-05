Пелагея не может петь после развода с хоккеистом Телегиным

Пелагея не может петь после развода с хоккеистом Телегиным
Пара была вместе около трех лет.Фото: instagram.com/pelageya

Потеря голоса произошла из-за сильного стресса.

Об этом стало известно 5 июля. Обо всем пишет «СтарХит». Певица Пелагея, рассказал врач, потеряла голос, так как испытала стресс в связи с разводом с хоккеистом Иваном Телегиным. Он отметил, что сейчас артисте уже лучше, но процесс восстановления не подошел к концу и ее продолжает наблюдать специалист.

Подчеркивается, что состояние звезды также повлияли публикации в СМИ, в которых перевирали подробности личной жизни Пелагеи и Телегина. Певица отрицает, что причиной развода стала ревность или желание получить крупную сумму денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея сменила имидж и словно помолодела на 20 лет. Новая прическа пришлась по вкусу подписчикам, которые убеждены, что теперь Пелагея выглядит на 20 лет моложе. Они также отмечают, что артистка стала похожа на Кристину Орбакайте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иван телегин пелагея развод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Малышева улетела в Нью-Йорк
Эксперты рассказали, чем опасна клубника
Пелагея не может петь после развода с хоккеистом Телегиным
Ученые требуют признать передачу коронавируса по воздуху
Стоматологи призвали обращать внимание на состояние языка
Басков рассказал, как попрощался с 15 кг
Индия заняла третье место по количеству зараженных коронавирусом
«Зенит» стал чемпионом досрочно: «Краснодар» побежден