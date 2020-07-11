Лазарев негативно отреагировал на слухи о романе с Малиновским

Певца возмутили предположения поклонником о том, что он любит мужчину.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Певец Сергея Лазарев прокомментировал слухи в своем Instagram-аккаунте. Он не понимает, почему фанаты и журналисты решили, что он встречается с криптомиллионером Алексом Малиновским. Артист выложил видео, на котором показал шикарную блондинку, а также рассказал, что они в Сочи отмечают день рождения друзей – Саши и Гриши Малиновских. Лазарев подчеркнул, что отлично проводит время, пока «различные желтые» сайты размышляют, с кем он спит.

Он считает, что у журналистов скоро появится новая работа и пожелал им «не выписать пера». Напоминаем, что фанаты предположили, будто Лазарева и Малиновского связывает нечто большее, чем дружба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники нашли доказательства нетрадиционной ориентации Лазарева.