Поклонники нашли доказательства нетрадиционной ориентации Лазарева

Певец в очередной раз отправился на отдых в Сочи вместе с коллегой.

Об этом стало известно 8 июля. Фотографии появились в социальной сети Instagram. Певец Сергей Лазарев в очередной раз замечен с Алексом Малиновским – музыканта проводят вместе много времени, путешествуют и делятся совместными снимками. Сейчас они отправились в Сочи, чтобы провести вместе отпуск у Черного моря. Непонятно, поехали ли с ними дети Лазарева, но, судя по публикациям, мужчины отлично проводят время вместе – катаются на яхте, купаются в море, любуются горами.

Фанаты почти уверены, что между артистами есть не только дружба, но и кое-что большее. Они припомнили Лазареву все случаи, когда его замечали вместе с Малиновским.

При этом с женщиной певца не видели уже довольно давно. Сам музыкант все слухи игнорирует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца.