Кремль отрицает установление неосталинизма в России

Песков прокомментировал слова Жириновского.

Об этом стало известно 10 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране. Представитель Кремля убежден, что период президентства Путина нельзя сравнивать со сталинскими временами – это некорректно.

Песков призвал Жириновского не говорить что-либо, не имея доказательств. Он вспомнил, что политик также выступает в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, уверяя, что его задержание связано с коррупцией, а не убийствами.

«Как при Сталине начинаете действовать»,

— отметил Жириновский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фургал заявил, что ни в чем не виноват.