Эксперт рассказал, кому нужно есть шоколад

Отмечается, что речь идет о натуральном шоколаде – только он способен принести пользу.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем рассказала председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова и эндокринолог Залина Гусова. Она отметила, что эксперты давно спорят, насколько полезен шоколад. Многие сходятся во мнении, что натуральный шоколад хорошо влияет на работу сердца и сосудов, помогает поднять настроение и улучшить память. Его можно угадать по составу – в нем должны быть какао-бобы и какао-масла, а вот пальмового масла, рафинированного сахара и ароматизаторов быть не должно.

Эндокринолог считает, что шоколад стоит употреблять людям, чья работа связана с риском развития синдрома эмоционального выгорания. Это – артисты, педагоги, врачи и прочие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист рассказал, как шоколад повышает иммунитет. Сладкое лакомство содержит в себе антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм человека.