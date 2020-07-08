Специалист рассказал, как шоколад повышает иммунитет

Правильный шоколад не только вкусный, но и полезный. Фото: Pixabay

Правильный шоколад не только вкусный, но и полезный. Фото: Pixabay

Сладкое лакомство содержит в себе антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм человека.

Шоколад — излюбленная еда у многих жителей планеты. Его употребление поднимает настроение за счет влияние на серотонин и дофамин. Но самое приятное — это то, что какао-бобы, из которых производится данный продукт, содержат в себе флавоноиды. Значение данных антиоксидантов на иммунную систему сложно переоценить. И главное, что в какао-бобах их содержится больше всего. Об этом сообщает радио Sputnik с ссылкой на специалиста по рациональному питанию Варвару Зародину.

Однако, стоит отметить, что в шоколаде находится много сахара. И он полезного ничего не приносит. К тому же, белый шоколад вовсе не является полезным. В выборе между горькой и молочной плиткой лакомства, стоит отдать предпочтение первой — именно в горьком шоколаде больше всего какао-бобов.

Однако, в процессе производства многие полезные вещества теряются. В связи с этим, инициированы разработки, которые позволят сохранять флавоноиды.

Стоит отметить, что любую еду стоит употреблять в умеренном количестве. Тогда польза действительно будет. В противном случае, переизбыток продуктов, в том числе и шоколада, грозит увеличением веса и проблемами со здоровьем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в шоколадных шариках для завтрака обнаружили токсины.