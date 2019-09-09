В шоколадных шариках для завтрака обнаружили токсины

В шоколадных шариках для завтрака обнаружили токсины
В пяти марках сухих завтраках содержится опасный для здоровья токсин. Фото: pixabay

Исследование Роскачества показало, что в пяти марках сухих завтраках содержится опасный для здоровья токсин. Так, специалисты обнаружили, что требованиям безопасности не соответствует продукция пяти торговых марок из 18 проверенных. В шоколадных шариках марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей» и Nesquik оказалось превышенное содержание охратоксина А, который негативно сказывается на почках. Отмечается, что на Знак качества могу претендовать марки Globus и Schär.

Также специалисты подтвердили повышенное содержание сахара и соли в сухих завтраках. Повышенная массовая доля сахарозы отмечена в 15 торговых марках.

Ранее GazetaSPb сообщала, что эксперты Роскачества рассказали, что не следует давать школьнику на завтрак. После подобной еды в организме ребенка резко подскакивает уровень глюкозы в крови и начинается активная выработка инсулина.

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