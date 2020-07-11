На трассе «Кола» с самого утра ДТП с участием фуры

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Фото: кадр видео vk.com/spb_today

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Фото: кадр видео vk.com/spb_today

Большегруз протаранил ограждение. Не уточняется, какого состояние водителя.

Об этом стало известно сегодня утром, 11 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на трассе «Кола» – там, между Кировском и Шлиссельбургом, тягач «Ренаулт» протаранил ограждение. Непонятно, как именно это произошло – вероятно, водитель не справился с управлением. В результате машина лишилась бампера. Каково состояние водителя – не уточняется, остается надеется, что никто не пострадал.

На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Вероятен затор, так как большегруз затрудняет движение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе массовая авария с участием автомобиля полиции.