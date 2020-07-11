В Пулково отменили шесть рейсов

Авиакомпании никак не комментируют принятые решения.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщается на онлайн-табло в петербургском аэропорту. В Пулково в эту субботу отменили сразу шесть рейсов – самолеты Red Wings и «Уральские авиалинии» не полетят в Сочи, Тюмень, Анапу и Екатеринбург. Также отменены международные рейсы в Душанбе и Кишинев в связи с пандемией коронавируса и закрытыми границами.

Напоминаем, что в Пулково очень ждут приема и отправки воздушных судов по международным направлениям. В аэропорту уже отметили, что готовы к этому и теперь все зависит только от правительства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково заявили о готовности возобновления международных рейсов. Уведомление о готовности начать работу с международными рейсами, представители «Пулково» направили в Росавиацию