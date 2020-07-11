Многодетный отец из Эстонии отправился в тюрьму за попытку провоза наркотиков

Многодетный отец из Эстонии отправился в тюрьму за попытку провоза наркотиков
Мужчина отправился в тюрьму. Фото: pixabay.com

Мужчина купил вещества в Ивангороде и хотел вывезти за пределы России, но не вышло.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Кингисеппский городской суд Ленобласти признал виновным мужчину из Эстонии, который пытался провезти наркотики через границу России. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. 24-летний мужчина купил вещества в Ивангороде и часть из них спрятал в «ягодичной области», чтобы пересечь границу и отправиться на родину.

Там ему побывать не удалось, так как его задержали. Мужчина признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Несмотря на это, ему назначили строго наказание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец получил 13 лет «строгача» за неудавшийся сбыт наркотиков.

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