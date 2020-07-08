Петербуржец получил 13 лет «строгача» за неудавшийся сбыт наркотиков

Петербуржец получил 13 лет &#171;строгача&#187; за неудавшийся сбыт наркотиков
Горожанин получил 13 лет «строгача». Фото: pixabay

Житель Северной столицы пытался сбыть крупную партию наркотиков, однако попался полиции. Теперь мужчине придется провести более десяти лет в исправительной колонии строгого режима, а также заплатить штраф.

По данным следствия, на дороге 41А-189 Всеволожского района Ленобласти обвиняемый приискал наркотическое вещество массой почти один килограмм, после чего хранил для незаконного сбыта. Затем мужчина, находясь в авто на переднем пассажирском сидении, через окно выбросил сверток на проезжую часть Вантового моста. Далее он вышел из машины и перебросил наркотик за ограждение моста на лед Невы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, запрещенные вещества были изъяты. Суд признал мужчину виновным. Горожанин получил 13 лет «строгача» и штраф.

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