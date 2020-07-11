Из канала Грибоедова спасли тонущего мужчину

Из канала Грибоедова спасли тонущего мужчину
Мужчину вытащили из канала Грибоедова. Скриншот: Google Maps

На набережной канала Грибоедова в центре Петербурга спасли мужчину. Неизвестный чуть не утонул в водоеме.

Мужчину утром 11 июля заметил наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району. Росгвардейцы увидели, как он спрыгнул в воду и начал тонуть.

Заметив утопающего, сержанты полиции бросили ему трос. После этого мужчину оттащили к стоянке прогулочных катеров и помогли ему выбраться на набережную.

«Спасенный гражданин был передан прибывшим на место медикам», — сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома 14 по набережной канала Грибоедова. На место были вызваны спасатели и скорая помощь. Информация о состоянии мужчины не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в акватории Финского залива спасли людей, упавших с байдарки. Лодка перевернулась близ кронштадтского форта Шанц.

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