В Финском заливе спасли байдарочников, которые упали в воду

Эти выходные прошли не без происшествий на воде: неподалеку от Кронштадта перевернулась байдарка с тремя спортсменами.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на правоохранительные органы, все произошло в воскресенье, 21 июня, рядом с кронштадтским фортом Шанц в акватории Финского залива. Предварительно, там перевернулась байдарка, в которой находились трое человек.

На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, которые оперативно помогли тонущим байдарочникам. Их судно доставили на пляж форта Риф. Информация о пострадавших не приводится.

Стоит отметить, что с наступлением жаркой погоды в Петербурге учащаются происшествия на воде. Напомним, что Роспотребнадзор не разрешил купаться ни в одном водоеме в черте города.

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