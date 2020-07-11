Генпрокуратура назвала причину смерти туристов на перевале Дятлова

Причиной смерти туристов на перевале Дятлова в 1959 году стал сход лавины. Об этом заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

Генпрокуратура пришла к выводу, что туристы ушли на 50 метров от палатки и не смогли найти её из-за снега и плохой видимости. Покинуть палатку они, по версии ведомства, решили для того, чтобы дойти до каменной гряды — естественного ограничителя лавины. Действия туристов были верными, но привели к роковым последствиям.

«Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров», — приводит слова Курьякова «РИА Новости».

Сотрудники прокуратуры провели эксперимент и установили, что найти палатку в таких условиях невозможно, даже если её местонахождение известно.

Потеряв палатку туристы, как полагает прокуратура, разожгли костер. Однако затем замерзли и умерли от переохлаждения. Телесные повреждения, найденные у туристов, характерны для человека, попавшего в лавину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что версию гибели группы Дятлова выдвинули археологи из Швеции.