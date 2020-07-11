В галерее «Краски жизни» откроется выставка работ китайского живописца Цзян Шилуня

Выставка в галерее «Краски жизни», посвященная работам классика китайской живописи Цзян Шилуня, продлится до конца июля 2020 года.

Картины китайского мастера Цзян Шилуня являются интеграцией философии, поэзии и эстетики. Каждая деталь отражает красоту и гармонию природы, которые художник видел по-особенному.

«Мне важно использовать свободный стиль, исследовать сходство предметов по духу, достигнуть одухотворенного ритма живого движения. Свободный стиль должен избегать подражания объективному предмету, но дает возможность творчества и фантазии в рамках логики природы», — говорил сам Цзян Шилунь о своем творчестве.

Цзян Шилунь — признанный мастер традиционной китайской живописи «гохуа». Художнику были близки два её жанра: пейзаж, или «шаньшуй» (горы-воды), и натюрморт, или «хуаняо» (цветы-птицы). Натюрморты Шилуня имеют обобщенный характер, но в то же время очень символичны. Идея каждого растения передана стремительными и точными ударами кисти. Живописные пятна на его работах соотносятся с чистым фоном, что воплощает тонкую идею баланса материального и духовного.

Шилунь был не только творцом, но и настоящим философом, поэтому говорил так: «Хорошие картины – не только внутри рамы, так же как хорошие стихи – не только на бумаге». Будучи сыном известного китайского каллиграфа, Цзян Шилунь начал изучение иероглифического письма еще в детстве, поэтому в его творчестве слились воедино каллиграфия, живопись, литература и философия.

Произведения живописца хранятся в собраниях Эрмитажа, Лувра и Государственного музея искусств. Также работы мастера находятся в частных коллекциях ценителей искусства со всего мира.

До 31 июля петербуржцы и гости города имеют возможность насладиться работами китайского живописца. Выставка доступна к посещению с 12 дня до 20 вечера в галерее «Краски жизни», находящейся по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 7/4. Вход на выставку будет осуществляться по предварительной записи в группах не более 5 человек. Всем гостям будут предоставлены индивидуальные средства защиты.

http://kraski-zhizni-spb.ru/vystavka/czjan-shilun-shelkovyj-put-mastera/