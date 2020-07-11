Николаевскую больницу готовят к приему пациентов с коронавирусом

В случае необходимости Николаевскую больницу в Петергофе могут перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Петродворцового района.

«Эпидемия COVID-19 нам преподала хороший урок. Мы должны строить новые стационары, в том числе и поликлиники, чтобы их можно было трансформировать в случае необходимости», — отметил он.

Готовить стационары к приему пациентов с коронавирусом дешевле и быстрее, чем разворачивать временные госпитали, подчеркнул Беглов.

К приему больных COVID-19 готовят Николаевскую больницу. В учреждении планируется развернуть 300 инфекционных коек. В эксплуатацию уже введен санитарный пропускник. Осталось провести кислород и закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и мониторы пациента.

На базе лаборатории в Николаевской больнице работает вирусологический центр. В середине мая там начали проводить лабораторные тесты на наличие коронавируса.

Ранее глава центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, как рассчитывать показатели смертности от коронавируса.