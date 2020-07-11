Шляхто рассказал, как считать смертность от коронавируса

Показатели смертности от коронавируса в Петербурге значительно ниже, чем в Москве. Об этом заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в городе, глава центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

«Нас все время пугают этими цифрами высокой летальности в Санкт-Петербурге. На самом деле смертность рассчитывается на 100 тысяч населения», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Шляхто отметил, что нам показывают смертность к числу выявленных. Однако правильнее рассчитывать смертность к числу населения. При таком методе подсчета показатели летальности в Петербурге ниже, чем в Москве.

Динамику заболеваемости Шляхто оценил как положительную, но призвал не забывать о мерах предосторожности. Горожан просят носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае от коронавируса в России скончались 7 тыс. 444 человека. Данные привел глава Росстата Павел Малков.