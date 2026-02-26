СК организовал проверку после падения наледи на петербурженку

В Санкт-Петербурге 56-летняя женщина госпитализирована после падения наледи с крыши дома на Разъезжей улице.

Следственный отдел Центрального района Северной столицы Петербургу проводит проверку из-за травмирования петербурженки. По предварительным данным, 25 февраля на пострадавшую упала наледь с крыши дома на Разъезжей улице.

Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Проверка была организована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех причин, условий и обстоятельств произошедшего.