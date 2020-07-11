Росстат рассказал, сколько людей умерли от коронавируса в мае

От инфекции скончались 7444 человека.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем рассказал глава Росстата Павел Малков, пишут РИА Новости. От коронавируса за май скончались 7444 человека – большая часть из них имели подтвержденные первичные причины смерти, в остальных случаях нельзя быть уверенными на все сто процентов, результаты анализов ожидаются. Отмечается, что в мае также было 1530 случаев, когда коронавирус не был основной причиной кончины, но приблизил ее.

«Коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти в 3478 случаях, это по маю»,

— добавил Малков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский препарат коронавируса оказался очень эффективным. Производитель уверяет, что получает множество положительных отзывов.