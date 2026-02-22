Симпсоны знали о Трампе еще в 2000 году

Культовый мультсериал «Симпсоны» известен не только юмором, но и удивительной способностью предсказывать будущее. За десятилетия существования шоу зрители насчитали десятки совпадений с реальными событиями: от появления Apple Watch и президентства Дональда Трампа до эпидемии Эболы и экономического кризиса в Греции.

Политика и общество

Самое известное политическое предсказание касалось Дональда Трампа. В эпизоде 2000 года «Барт в будущем» Лиза стала президентом и упомянула, что предыдущий глава государства обанкротил страну. Трамп действительно занял пост в 2016 году.

В 2012 году в бегущей строке новостей промелькнуло сообщение о том, что Европа выставила Грецию на eBay. Вскоре Греция столкнулась с тяжелым экономическим кризисом, а Евросоюз отказался погашать ее долги.

Также в 2001 году в эпизоде «Юные таланты» показали авиаудар по сирийской оппозиции, а спустя годы в Сирии действительно начался вооруженный конфликт с участием международной коалиции. Эпизод 1997 года содержал множество отсылок к трагедии 11 сентября 2001 года, включая рекламу с ценой билета в девять долларов на фоне башен близнецов.

Технологические пророчества

В 1995 году в эпизоде «Свадьба Лизы» создатели показали первые смарт часы. Почти два десятилетия спустя, в 2014 году, Apple анонсировала Apple Watch с той же концепцией. В той же серии Лиза общалась с Мардж по видеосвязи со стационарного телефона задолго до появления FaceTime в 2010 году. В 1996 году в одной из серий появился домофон, подозрительно напоминающий дизайн будущего iPod, который вышел в 2001 году. А в 2002 году Мик Джаггер подарил Гомеру куртку с надписью Guitar Hero — через три года вышла одноименная популярная игра.

Спорт и культура

В марте 2014 года Симпсоны показали футболиста Эль Диво, получившего травму позвоночника и пропустившего матч. Несколько месяцев спустя реальный игрок Неймар получил аналогичное повреждение в той же форме. В том же эпизоде Бразилия проиграла Германии на чемпионате мира по футболу. Данный сценарий в точности повторился в полуфинале турнира. В 2012 году Леди Гага «выступила» в Симпсонах на тросах в перерыве Супербоула, а в 2017 году певица повторила это шоу в реальности.

В 2010 году экономист Бенгт Хольстрем считался фаворитом на Нобелевскую премию в мультсериале, и через шесть лет он действительно ее получил. А в 1995 году на стене будущей комнаты Лизы висел плакат гастрольного тура Rolling Stones, предсказывая, что группа просуществует еще как минимум десятилетие.

Наука и природа

В 1990 году в первом сезоне Симпсонов появилась трехглазая рыба мутант в водоеме рядом с АЭС. Спустя 21 год аргентинские рыбаки выловили точно такую же рыбу у города Кордова рядом с местной атомной станцией. В 1998 году в мультсериале заговорили о лихорадке Эбола задолго до ее масштабного распространения в 2014 году.

В 1993 году в эпизоде «Мардж в цепях» японец чихнул, упаковывая коробку с товаром для Спрингфилда и это вызвало опасения о распространении вируса. Спустя годы мир столкнулся с пандемией коронавируса, которая началась в Китае. В 1999 году Стивен Хокинг в мультфильме описал Вселенную в форме пончика. Через четыре года ученые подтвердили, что теоретическая форма замкнутой Вселенной действительно напоминает круг с дырой по центру.