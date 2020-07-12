Петербуржца-рецидивиста задержали после попытки взломать банкомат в Василеостровском районе

Петербуржца-рецидивиста задержали после попытки взломать банкомат в Василеостровском районе
Мужчина попытался с вскрыть банкомат с помощью подручных средств. Фото: pixabay

В Северной столице ранее судимый мужчина попытался украсть из банкомата деньги, однако завершить начатое у него не получилось. Чуть позже его задержали.

Преступный инцидент произошел третьего июля в отделении связи на Морской набережной. Около часа ночи неизвестный пробрался в помещение и попытался вскрыть банкомат, однако похитить злоумышленнику ничего не удалось. По данному факту завели уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, чуть позже правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый 40-летний мужчина. Ранее он был арестован за аналогичные преступления.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине ночью двое мужчин отобрали у прохожего телефон и попались полиции.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб покушение на кражу


 

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