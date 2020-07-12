Эксперты назвали самые популярные иномарки у россиян

Чаще всего жители России покупали KIA Rio. Фото: Pixabay

Чаще всего жители России покупали KIA Rio. Фото: Pixabay

Аналитики рассказали, какие иномарки популярны среди россиян.

За прошедшие полгода чаще всего жители России покупали KIA Rio (36 164 штуки), сообщает «Автостат».

На втором месте по популярности находится кроссовер Hyundai Creta (29554). Спросом у россиян также пользуются седаны Volkswagen Polo (21341) и Hyundai Solaris (18444). В топ-5 попала Toyota RAV4 (16057).

В России за первое полугодие была реализована 491 тысяча новых иномарок, что составляет 77% от общего объема российского авторынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне, оправившись от самоизоляции и финансового кризиса, активно покупают автомобили. Для граждан также действуют расширенные программы государственной поддержки и льготного автомобильного кредитования, что повышает спрос на транспортные средства.