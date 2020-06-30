Россияне стали активнее покупать автомобили

Автодилеры в России вернулись на прошлогодний уровень продаж, благодаря господдержке и росту спроса, однако успешной торговле неожиданно помешал дефицит автомобилей.

В частности, причиной нехватки машин является вынужденный простой на заводах по всему миру, наблюдавшийся в течение трех последних месяцев, на которые пришелся пик коронавирусной пандемии. В результате сроки поставок автомобилей сильно сдвигаются, пишут во вторник, 30 июня, «Ведомости».

При этом россияне, оправившись от самоизоляции и финансового кризиса, активно покупают автомобили. Для граждан также действуют расширенные программы государственной поддержки и льготного автомобильного кредитования, что повышает спрос на транспортные средства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты озвучили перечень автомобилей с худшими двигателями.