Эксперты перечислили автомобили с худшими двигателями

Эксперты перечислили автомобили с худшими двигателями
В рейтинг попали сразу несколько марок. Фото: pixabay.com

Они опирались на различные статистические данные.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщает издание Consumer Reports, Эксперты назвали сразу несколько марок автомобилей, у которых есть проблемы с двигателями. Чаще всего у таких машин с пробегом будут происходить прогорания прокладок головки блока цилиндров, так что перед покупкой стоит об этом помнить.

Речь идет о четырех моделях Subaru (Impreza, Baja, Outback и Forester). Также слабыми двигателями обладают модели BMW 3-Series, BMW X5, Chevrolet Cruze, Mazda MX-5, Mini Cooper/Clubman 2008–2010 модельных годов и Infiniti M.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что статистика авторынка и рейтинг наиболее продаваемых авто. Еще до марта 2020 года автомобильный рынок демонстрировал стабильный рост, однако с введением режима самоизоляции спрос на новый транспорт упал.

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