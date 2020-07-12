Семак прокомментировал матч с «Ахматом»: «Дали проявить себя молодёжи»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Ахматом».

«Сейчас смотрим на состояние футболистов, которые играли не так часто. Пытаемся ротировать состав, чтобы все были свежими в следующих встречах», — отметил он.

По его словам «Зенит» не гонится за рекордами. Наставник сине-бело-голубых отметил, что в матче дали себя проявить игрокам молодёжки, которые давно тренируются с основной командой, сообщает РИА «Новости».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» прошел 11 июля. Счет матча- 1:1.

Напомним, 5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Краснодар» со счетом 4:2. Команда завоевала главный трофей страны семь раз в своей истории.

Следующий матч состоится 15 июля. «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч между «Зенитом» и «Ахматом» завершился со счетом 1:1. Команды встретились 11 июля на «Ахмат Арене» в Грозном в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.