Движение по тоннелю на дамбе Петербурга перекрывали из-за подозрительного предмета

Движение транспортных средств временно было прекращено сегодня днем, 12 июля. Автомобилисты предполагали, что дело может быть в ДТП, но позднее представители дирекции КЗС Петербурга объяснили, что же произошло на самом деле.

Все дело в том, что в 15:05 в Невском транспортном отсеке автодорожного тоннеля комплекса защитных сооружений был найден неизвестный, подозрительный предмет. Для обеспечения безопасности оперативно было закрыто движение на данном участке. Обследовать предмет приехали сотрудники МВД и ФСБ. Уже спустя 35 минут предмет убрали из тоннеля, что позволило возобновить движение.

Представители дирекции КЗС в своем обращении принесли извинения водителям и пассажирам, которые потеряли время из-за произошедшей внештатной ситуации.

Что это был за предмет и представлял ли он какую-то опасность — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы из-за ремонтных работ.