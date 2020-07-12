В Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы из-за ремонтных работ

В Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы из-за ремонтных работ
Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Петербургским автолюбителям сообщили о временных ограничениях движения в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1.

Причиной стали регламентные работы по обслуживанию технологического оборудования. Как сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений (ККЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, движение будет ограничено на транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) по 17 июля, а также на транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо) с 20 по 24 июля.

Водителей попросят следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за штормового ветра в Северной столице частично закрыли дамбу.

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