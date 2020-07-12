В Ленобласти похолодает до +8

Начало июля не балует теплом ни петербуржцев, ни жителей Ленинградской области.

В понедельник, 13 июля, в 47 регионе ожидается облачная погода. Возможны прояснения. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди. Сильных порывов ветра, а также очередного прихода стихии можно не ждать. Западный, а затем северо-западный ветер в течение дня подует слабо, а затем умеренно. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Ночью установится действительно холодные температуры. От +8 до +13. Однако, уже днем воздух прогреется до +23 градусов. Атмосферное давление не будет демонстрировать значительных изменений в своих показателях.

Такие же ночные температуры будут фиксироваться и в течение двух последующих дней: 14 и 15 июля. Однако, 15 июля, день уже пройдет без дождей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет сухой и жаркий июль.