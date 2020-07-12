Ивлеева подарила Элджею часы за 7 миллионов рублей

Ивлеева подарила Элджею часы за 7 миллионов рублей
Анастасия Ивлеева. Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Теперь узнавать время рэпер сможет с помощью часов, которые полностью инкрустированы бриллиантами.

Порадовать своего мужа Анастасия Ивлеева решила, подарив ему аксессуар известной дорогой фирмы Audemars Piguet. Видео с часами Алексей Узенюк опубликовал в своих Stories в социальной сети Instagram с надписью «жена подарила». Ивлеева сделала репост истории и оставила свою подпись: «Просто люблю тебя пупсик, и человек ты хороший».

На официальном сайте данной марки точную цену часов не узнать. Необходимо направлять соответствующий запрос. А вот информация с других сайтов гласит, что аксессуар мог обойтись Ивлеевой в 7 миллионов рублей.

Напомним, недавно Элджей и Ивлеева отметили первую годовщину свадьбы. На следующий день снова был праздник — 26-летие певца. Видимо, подарок был приурочен именно к этой дате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ивлеева ответила на критику ее стрельбы в годовщину свадьбы.

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