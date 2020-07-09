Ивлеева ответила на критику ее стрельбы в годовщину свадьбы

Ивлеева ответила на критику ее стрельбы в годовщину свадьбы
Ивлееваа устала от критики. Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Она не понимает, почему всем есть дело до того, как она отмечает праздники.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем блогер Анастасия Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что после ее стрельбы во время празднования годовщины свадьбы пришлось прочитать множество хейтерских комментариев. В них люди критиковали странный поступок, на что Ивлеева не смогла не ответить. Она считает, что это ее личное дело – как ей себя вести на мероприятии.

Звезда подчеркнула, что люди обычно обращают внимание только на такие поступки, зато закрывают глаза на ее желание быть полезной.

«Я заметила такую закономерность, когда ты делаешь по максимум, чтобы быть полезной – всем все равно. Но когда ты стреляешь из «калаша» на собственной свадьбе — все говорят, что ты зазнался»,

— рассуждает Ивлеева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева объяснила, почему демонстрирует свою роскошную жизнь. Блогер считает, что нет ничего странного в желании показать свою покупку.

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