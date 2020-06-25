Ивлеева объяснила, почему демонстрирует свою роскошную жизнь

Ивлеева объяснила, почему демонстрирует свою роскошную жизнь
Ивлеева считает, что важнее всего душа. Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Блогер считает, что нет ничего странного в желании показать свою покупку.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она ответила на критику со стороны хейтеров, которые не понимают, почему девушка начала так яро демонстрировать свой роскошный образ жизни. Ивлеева часто показывает люксовые машины, одежду и прочее. Наконец девушке надоело терпеть нападки. Она отметила, что идет время, поэтому интересы меняются. Также, купив новое платье, всегда хочется «повыпендриваться» – в том числе перед подругами.

«А мои подруги где? Правильно — в инстаграме. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться»,

— считает Ивлеева.

Она убеждена, что не особо важно, во что одет человек, важна в первую очередь душа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы.

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