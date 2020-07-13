«Аэрофлот» вывез россиян на родину из Нью-Йорка

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Россиян вернули на родину. Фото: Pixabay

Граждан России доставили вывозным рейсом на родину из Нью-Йорка.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетел с россиянами из Нью-Йорка в Москву. После прибытия в столичный аэропорт, пассажиров пересадят на два других борта, которые доставят их в Петербург и Ростов-на-Дону.

Как сообщили РИА Новости, воспользоваться этим рейсом могли жители больше 20 российских регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прибытии в петербургский аэропорт рейса из Хошимина. Рейс оправился в штатном режиме. Почти у 80 процентов путешественников оказались просрочены вьетнамские визы.

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