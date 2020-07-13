В Сети появилось видео с Ефремовым, который якобы пытается откупиться после ДТП

В Сети появилось видео, на котором Актер Михаил Ефремов якобы пытается откупиться после ДТП в центре Москвы.

На кадрах видео человек, голос которого похож на голос Ефремова, проходящего в качестве обвиняемого по делу смертельного ДТП, пытается откупиться после трагического инцидента. Видео опубликовала ведущая передачи «60 минут» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

При этом на кадрах показаны руки человека, заполняющего информационный бланк. За кадром человек с голосом, похожим на голос Ефремова, предлагает денежную сумму в качестве взятки взамен на то, чтобы его отпустили.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги?» — говорит голос за кадром.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москве. На Садовом кольце Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении адвоката Эльмана Пашаева, который представляет интересы актера Михаила Ефремова, и адвоката пострадавшей стороны, Александра Добровинского, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.