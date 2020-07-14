В РФ отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Меру смягчат уже 15 июля.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщается на интернет-портал правовой информации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому люди, въезжающие на территорию страны с 15 июля, не должны соблюдать двухнедельную изоляцию. Иностранцам нужно будет предоставить документ, подтверждающий сдачу теста на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до поездки. Результаты, разумеется, должны быть отрицательными. Россияне же могут сдать тест уже дома – на это им дадут три дня.

Также с 15 числа граждане смогут летать за рубеж, но речь идет о постепенном снятии ограничений. Попова объяснила, что это возможно, так как в стране наблюдается снижение заболеваемости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково отменили шесть рейсов. Петербуржцы не смогут улететь из-за пандемии коронавируса.