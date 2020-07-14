В Пулково отменили шесть рейсов

В Пулково отменили шесть рейсов
Из Пулково сегодня не вылетят шесть самолетов. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Петербуржцы не смогут улететь из-за пандемии коронавируса.

Об этом стало известно сегодня утром, 14 июля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. Из Пулково не вылетят шесть самолет в связи с угрозой распространения коронавируса. Петербуржцы не смогут побывать в Анапу, Сочи, Москве, Тюмени, Симферополе и других городах. Рейсы должны были выполнять авиакомпании Fly One, S7, RedWings.

Тем временем в страну продолжают возвращаться туристы, которые с начала пандемии были вынуждены оставаться за границей. Недавно в Санкт-Петербург и Ленобласть вернулись около сотни человек, которые сейчас находятся на карантине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково встречают рейс с пассажирами из Нью-Йорка. Рейсом в Петербург возвращаются 108 человек: 86 жителей города, 13 человек из Ленинградской области и девять выходцев из других регионов.

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