В «Уфе» коронавирусом заболел один из футболистов

Из футболистов никто больше не болеет. Фото: pixabay.com

Из футболистов никто больше не болеет. Фото: pixabay.com

Он не успел никого заразить и сейчас находится на карантине.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает оперативный штаб Российской премьер-лиги. Игрок «Уфы» сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. К счастью, он ни с кем не контактировал, поэтому заразить никого не смог. Сейчас футболист находится на карантине – о его самочувствии ничего не говорится. В других клубах подобных случаев не выявлено.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения, летальных исходов более 11,4 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ рассказали, каковы основные сценарии распространения коронавируса в мире.