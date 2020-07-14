В ВОЗ рассказали, каковы основные сценарии распространения коронавируса в мире

Есть четыре варианта развития событий, пояснили эксперты.

Об этом стало известно во время брифинга, который состоялся 13 июля. С заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он заявил, что есть четыре сценария распространения коронавируса.

В первой группе находятся страны, которые предупредили о пандемии, и они хорошо к ней подготовились. К ним причислили страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Меры, введенные властями, оказались эффективными.

Во втором сценарии, европейском, были серьезные вспышки, но ситуацию удалось взять под контроль. Третий – когда власти вводили послабления, что приводило к росту заболеваемости. Четвертый – это резкий рост числа зараженных, как в Северной и Южной Америке, Южной Азии и некоторых странах Африки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов.