Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

В России тестируют вакцину от коронавируса. Фото: unsplash.com

В России тестируют вакцину от коронавируса. Фото: unsplash.com

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764. При этом умерли 570 776 человек, полностью вылечиться удалось 7 163 038 пациентам.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.